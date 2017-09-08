Каррера сравнил ситуацию Глушакова с Бонуччи

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Каррера сравнил ситуацию Глушакова с БонуччиГлавный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о ситуации с продлением контракта его клубом с капитаном "красно-белых" Денисом Глушаковым.

"Уходить из "Спартака" или оставаться - это личное дело Глушакова. Только ему решать: продолжать в "Спартаке" или уйти куда-то еще. Мы видели подобное с Бонуччи: у него был контракт, но он сменил клуб. Конечно, я хотел бы и дальше видеть Дениса в "Спартаке", он - капитан клуба, игрок сборной", - цитирует наставника "Спартака" чемпионат.com.

Напомним, Тельо не перешел в "Спартак" из-за беременности жены. | soccernews.ru

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