Каррера сравнил уровень чемпионатов Греции и России

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Каррера сравнил уровень чемпионатов Греции и России

Наставник АЕК Массимо Каррера порассуждал об уровне греческой Суперлиги и российской Премьер-лиги.

"Что касается уровня чемпионатов, то в каждом есть свои сложности. Я бы не сказал, что греческая лига слабее", - сказал итальянец.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.

АЕК 55-летний специалист начал тренировать 8 декабря. При нём афинский коллектив победил в 8 матчах из 13.

Не пропустите: Каррера сравнил АЕК со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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