Каррера: "Стараюсь построить в "Спартаке" что-то особенное"

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Каррера: "Стараюсь построить в "Спартаке" что-то особенное"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о своих планах на будущее.

"Собираюсь ли я вернуться тренировать в Италию? В данный момент я всего лишь приехал, чтобы отдохнуть. Мне нравится в России, и я стараюсь построить здесь что-то особенное. Наша цель - продолжать в том же духе и вернуть команду на высокий европейский уровень", - цитирует наставника "красно-белых" RMC Sport.

Напомним, "Спартак" пытался подписать двух игроков основы ЦСКА

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