Каррера: "Травмы у игроков "Спартака" после прошлого сезона были неизбежными"

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Каррера: "Травмы у игроков "Спартака" после прошлого сезона были неизбежными"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера объяснил возникшую проблему с травмами в своей команде.

"Анализируя происходящее, я прихожу к мысли о том, что определенное количество травм было, к сожалению, почти неизбежно. Наши ребята выжали из себя в прошлом сезоне не сто, а сто пятьдесят процентов сил и энергии. После такого сезона нужен полноценный отдых, а он ведь мало у кого получился с учетом Кубка Конфедераций и прочих матчей национальных сборных. Из-за Чемпионата Мира-2018 сдвинулось начало сезона 2017/2018, что еще больше сузило рамки для летнего отдыха.

Плюс к этому "Спартаку" пришлось форсировать подготовку с учетом матча на Суперкубок России, который мы, кстати, выиграли. У нас - не настолько длинная скамейка, чтобы безболезненно выйти из такой непростой ситуации, да еще с учетом борьбы сразу на трех фронтах. Вот и получилось, что многие ребята играют второй подряд сезон практически без отдыха, а любой человеческий организм - не вечная батарейка", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, Ребров обратился к болельщикам "Спартака". | soccernews.ru

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