Каррера: "Трудно находить для себя мотивацию, когда проводишь матчи так часто"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил действия своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака" (5:2).

"Спартак" считают главным претендентом на победу в Кубке России? Нас все еще ждут серьезные соперники. Раз "Крылья" обыграли "Рубин", значит, это сильная команда. И кроме того, матчи не выигрываются до того, как будут сыграны.

Мне понравился второй тайм. А подход футболистов к игре в первой половине не понравился. Когда ты не сконцентрирован на сто процентов, тяжело приходится с любым соперником. Я тоже играл в футбол и знаю, как трудно находить для себя мотивацию, когда проводишь матчи так часто. Но если хочешь победить, нужно быть готовым выкладываться во встречах с каждой командой. Вне зависимости от того, какое название она носит.

Пашалич сегодня совершил много ошибок? Все совершали ошибки. Когда играешь в футбол, без них не обойдешься. К тому же Пашалич тоже довольно долго не играл, и ему требовалось время для того, чтобы почувствовать ритм матча. Я сегодня увидел меньше негатива, чем вы. Вы можете критиковать футболистов, как хотите, но я с вами не согласен", - приводит слова Карреры официальный сайт клуба.

В четвертьфинале Кубка России "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов".

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