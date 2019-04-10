Каррера: "У меня есть большое желание работать, но предложений пока нет"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что на данный момент не ведет переговоры ни с одним клубом, однако хочет продолжить карьеру в любом клубе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Я жду лучшего предложения. У меня есть большое желание, но пока ничего нет. Я не отказываюсь от предложенных вариантов и готов к любому приключению. Решающим будет масштаб проекта", - сказал Каррера.

Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" с 2009 по 2014 год. В "Спартаке" итальянец проработал с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб выиграл Суперкубок России.

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