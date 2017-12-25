Каррера: "У "Спартака" лучшее нападение в России, так как мы забили больше всех голов"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера удовлетворен атакующей линией команды.

"Я согласен с тем, что у "Спартака" лучшее нападение в лиге. Мы забили больше всех. Жду ли я усиления состава? Перед тем как улететь в отпуск, мы говорили с руководством на тему трансферов. Надо укреплять команду, это безусловно. Чтобы успешно играть на три фронта, трансферы необходимы. Постараемся этой зимой приобрести пару футболистов, чтобы конкуренция была еще острее. Главное тут – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент и на правильную позицию", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что в 20 матчах Премьер-лиги "Спартак" забил 36 голов.

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