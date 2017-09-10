Каррера: "Ударил по бутылке, чтобы выплеснуть эмоции"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свое поведение в матче первенства страны с "Рубином" (1:0).

Напомним, что в один из моментов наставник ударил ногой по бутылке с водой.

"В этот момент я был довольно зол. Ударил по бутылке, чтобы выплеснуть эмоции. Просто потому, что не мог дать пинок кому-то другому", - сказал он.

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