Каррера устроил прощальный обед для игроков "Спартака", Глушаков отсутствовал

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Каррера устроил прощальный обед для игроков "Спартака", Глушаков отсутствовал

Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера устроил прощальный обед для игроков своей бывшей команды.

Примечательно, что в ресторане были все футболисты основного состава "красно-белых" кроме Дениса Глушакова, с которым итальянский специалист имеет конфликт.

Ранее Каррера также проигнорировал прощальный пост Глушакова в инстаграме.

"Спартак" уволил Карреру в понедельник утром. Под его руководством команда выигрывала чемпионат и Суперкубок России.

Не пропустите: Каррера не ответил на слова благодарности только одному игроку "Спартака". | http://soccernews.ru

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