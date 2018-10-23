Каррера устроил прощальный обед для игроков "Спартака", Глушаков отсутствовал
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера устроил прощальный обед для игроков своей бывшей команды.
Примечательно, что в ресторане были все футболисты основного состава "красно-белых" кроме Дениса Глушакова, с которым итальянский специалист имеет конфликт.
Ранее Каррера также проигнорировал прощальный пост Глушакова в инстаграме.
"Спартак" уволил Карреру в понедельник утром. Под его руководством команда выигрывала чемпионат и Суперкубок России.
Не пропустите: Каррера не ответил на слова благодарности только одному игроку "Спартака". | http://soccernews.ru
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