Каррера: "Увидим на поле, насколько "Спартак" готов к игре с "Атлетиком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил некоторые свои решения по стартовому составу на матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком".

"Мы увидим на поле, насколько готовы к этой игре. Мы прошли зимнюю подготовку, провели товарищеские матчи с сильными командами. Эти встречи не были нацелены на победу, сегодня увидим, как мы готовы к сезону.

Почему на поле выйдет Кутепов, а не Боккетти? Это технический и тактический выбор. Взял ли я водку в раздевалку? Про водку была шутка. Нас будут греть наши болельщики", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Атлетик" начнется в 21:00 мск.

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