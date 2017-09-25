Каррера: "В матче против "Ливерпуля" место Промеса займет Роша"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался об изменениях в составе своей команды на матч группового этапа Лиги Чемпионов против английского "Ливерпуля".

"В первую очередь, конечно, волнует состояние Промеса. Сегодня, после разговора с докторами, узнаем. Думаю, скорее сыграет Педро Роша, а не Промес. Без Промеса "Спартак" выглядит очень слабо? Не хватает его, Зе Луиша, травмировался Джано. На поле выходят 11 игроков, и с ними мы будем играть в нашу игру", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера назвал причины неудач "Спартака". | soccernews.ru