Каррера: "В Москве я всего добился сам"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что думает о результатах "Ювентуса" и московского клуба во времена, когда он возглавлял эти клубы. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.



"В "Ювентусе" все победы ассоциировались с Антонио Конте. В Москве я всего добился сам", - сказал Каррера.



Ранее Каррера рассказал, что ему сложно давался русский язык.

Каррера работал в "Спартаке" с лета 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России и Суперкубок страны.

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