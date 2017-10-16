Каррера: "В оборонительный футбол нас заставил играть "Ливерпуль"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о последнем матче своей команды в Лиге Чемпионов против английского "Ливерпуля".

"Мы отталкиваемся от соперника и всегда выходим на поле ради победы. Но кроме нас там присутствует соперник, который позволяет или не позволяет что-то делать. С "Ливерпулем" у нас что-то все же получилось, но мы сыграли в довольно оборонительный футбол. Не потому что мы этого хотели, а потому что соперник заставил", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера высказался о целях "Спартака" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru