Каррера в октябре отказал клубу РПЛ
Фото инстаграм Массимо Карреры
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера мог вернуться в Россию, об этом рассказал его агент Марко Трабукки.
"У Карреры всё хорошо. Он в Бергамо. Отдыхает, смотрит футбол, наслаждается жизнью. Были ли у него варианты в России? Сначала появился вариант сразу после увольнения. Но он был не готов к нему эмоционально. И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но он отказался уже по другим причинам. Это был тоже клуб из РПЛ.
Каррера готов к работе в РПЛ? Ему очень понравился опыт в "Спартаке". Его жена постоянно говорит мне, что хочет вернуться в Россию. И так как во всех семьях всё решает жена, его судьба предрешена. Он готов пойти работать в команду более низкого уровня", - сообщил агент.
57-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года и взял с командой два трофея.
Впоследствии итальянский наставник работал в АЕКе и "Бари". С апреля он остаётся без клуба.
Не пропустите: Каррера готов вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru
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