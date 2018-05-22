Каррера: "В России Сарри может добиться успеха"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о возможном назначении Маурицио Сарри на пост тренера "Зенита".

"Надеюсь, что Сарри не перейдет в "Зените"! Он один из лучших итальянских тренеров, в России он может добиться успеха. Здесь Сарри мог бы практиковать свои тактические знания" - приводит слова Карреры Si Gonfia La Rete.

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