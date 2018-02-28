Каррера: "В Самаре было невозможно играть, мы рисковали травмировать наших игроков"

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Каррера: "В Самаре было невозможно играть, мы рисковали травмировать наших игроков"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера доволен решением о переносе матча 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов" из-за низкой температуры. 

"Это не первый раз, когда переносят матч из-за мороза. В данном случае приняли правильное решение, комиссия хорошо сработала. В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков. Я доволен решением. Было невозможно играть.

Усложнит ли это календарь "Спартака", учитывая, что нужно искать новую дату для матча? Мы не играем в Лиге Европы, поэтому, я думаю, дата найдётся. Что я могу сказать болельщикам? Я благодарю их за то, что они всегда рядом с командой. Это показатель любви, которую они испытывают к нам, я рад за это", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Ожидается, что матч будет сыгран 4 апреля.

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