Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу"

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился воспоминаниями о работе в московском клубе.

"Для меня этот опыт был экстраординарным. Когда я возглавил команду, ситуация была непростой, было много давления. "Спартак" не становился чемпионом в течение 16 лет. Болельщики были расстроены. Мы упорно трудились, чтобы сделать всё возможное, и это был триумф, поскольку мы закрепились на вершине турнирной таблицы с первого дня чемпионата. Мне было очень грустно уходить из "Спартака", потому что мне не дали выполнить свою работу", - приводит слова итальянца Sportskeeda.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России. До этого "красно-белые" имели бестрофейный период длительностью 13 лет. Сейчас тренер работает в греческом АЕКе.

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