Каррера: "В "Спартаке" не было кризиса"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о неудачных результатах, которые демонстрировала его команда по ходу текущего сезона.

"В "Спартаке" не было кризиса. В футболе сложно побеждать постоянно. Посмотрите на другие клубы. Соперники изучают твой стиль игры и постепенно находят управу на тебя. Такие проблемы - обычное дело для футбола", - цитирует наставника "красно-белых" RT.

Напомним, Каррера оценил работу Черчесова в сборной. | soccernews.ru