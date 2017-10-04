Каррера: "В вопросе введения видеоповторов поддержу Аллегри"

Теги массимо каррераспартак москвамассимилиано аллегри

Каррера: "В вопросе введения видеоповторов поддержу Аллегри"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение о возможности введения видеоповторов в РФПЛ.

"Поддержал бы я идею с введением системы видеоповторов в РФПЛ? Тут я согласен с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Арбитры должны использовать эту систему только в определенных ситуациях. Например, при назначении пенальти или определении гола в ситуациях, когда нужно проверить, пересек ли мяч линию ворот. Тогда эта система была бы полезной и для российских, и для итальянских судей", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера верит в способность своей команды побороться за чемпионство. | soccernews.ru

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