Каррера: "В вопросе введения видеоповторов поддержу Аллегри"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение о возможности введения видеоповторов в РФПЛ.

"Поддержал бы я идею с введением системы видеоповторов в РФПЛ? Тут я согласен с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Арбитры должны использовать эту систему только в определенных ситуациях. Например, при назначении пенальти или определении гола в ситуациях, когда нужно проверить, пересек ли мяч линию ворот. Тогда эта система была бы полезной и для российских, и для итальянских судей", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Каррера верит в способность своей команды побороться за чемпионство. | soccernews.ru