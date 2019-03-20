Каррера вел переговоры с "Зенитом" на матче против "Спартака"

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Каррера вел переговоры с "Зенитом" на матче против "Спартака"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера может вернуться в Россию.

Сообщается, что итальянский специалист присутствовал на игре 20-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" (1:1), где вел переговоры с боссами "сине-бело-голубых".

Отмечается, что переговоры специально провели в Москве, чтобы избежать волны слухов.

Напомним, что Каррера проработал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и суперкубок России.

"Зенит" с 2018 года возглавляет Сергей Семак. После 20 туров клуб лидирует в РПЛ, опережая ЦСКА на 5 очков.

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