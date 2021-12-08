Каррера верит в "Спартак" в матче против "Легии"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых против польской "Легии" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
"Думаю, у "Спартака" большие шансы обыграть "Легию" в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать.
Я не видел их первого матча с польским клубом, но мне кажется, что завтра "Спартак" покажет совсем другую игру и другой уровень – как по физическому, так и по психологическому состоянию.
Они достаточно убедительно играют в Лиге Европы, поэтому все шансы на выход из группы есть. Нужно побеждать", – сказал итальянский специалист.
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