Каррера верит в "Спартак" в матче против "Легии"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых против польской "Легии" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Думаю, у "Спартака" большие шансы обыграть "Легию" в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать.

Я не видел их первого матча с польским клубом, но мне кажется, что завтра "Спартак" покажет совсем другую игру и другой уровень – как по физическому, так и по психологическому состоянию.

Они достаточно убедительно играют в Лиге Европы, поэтому все шансы на выход из группы есть. Нужно побеждать", – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: Кроос догнал Пепе по важному показателю в "Реале". | http://soccernews.ru