Каррера верит в "Спартак" в матче против "Наполи"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о шансах красно-белых в матче против "Наполи в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
"Я думаю, что "Спартак" способен обыграть "Наполи", как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества.
Красно-белые должны провести матч осторожно, без ошибок. Особенно аккуратными надо быть в обороне, потому что атака у "Наполи" очень грозная, даже при потере ключевых игроков. Важны в первую очередь командные действия, с помощью них можно бороться с таким соперником.
Что касается шансов на выход из группы, то предстоящий матч будет самым важным для достижения этой цели: только при победе над "Наполи" они смогут этого достичь. Будет тяжело, но "Спартаку" нельзя терять очки", – сказал итальянский специалист.
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