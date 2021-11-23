Каррера верит в "Спартак" в матче против "Наполи"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о шансах красно-белых в матче против "Наполи в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

"Я думаю, что "Спартак" способен обыграть "Наполи", как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества.

Красно-белые должны провести матч осторожно, без ошибок. Особенно аккуратными надо быть в обороне, потому что атака у "Наполи" очень грозная, даже при потере ключевых игроков. Важны в первую очередь командные действия, с помощью них можно бороться с таким соперником.

Что касается шансов на выход из группы, то предстоящий матч будет самым важным для достижения этой цели: только при победе над "Наполи" они смогут этого достичь. Будет тяжело, но "Спартаку" нельзя терять очки", – сказал итальянский специалист.

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