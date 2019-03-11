Каррера вернется в Москву: названа причина

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера прилетит в Москву, чтобы прокомментировать ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Атлетико", который состоится завтра, 12 марта. Начало матча в 23:00 мск.

Каррера появится в студии телеканала "Матч ТВ". В первом матче "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.

Напомним, что итальянский специалист тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Стоит отметить, что в бытность футболистом Каррера выступал за "Ювентус".

Не пропустите: Два лидера "Атлетико" вернулись в строй перед матчем ЛЧ с "Ювентусом". | http://soccernews.ru