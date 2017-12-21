Каррера: "Вернись я в прошлое, все равно на игру с "Ливерпулем" выбрал те же состав и тактику"

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Каррера: "Вернись я в прошлое, все равно на игру с "Ливерпулем" выбрал те же состав и тактику"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера вспомнил о разгромном поражении, которое его команда потерпела от английского "Ливерпуля" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы обязаны были играть только на победу, рисковать. К сожалению, мы допустили ошибки и получили три мяча за двадцать минут, после чего так и не смогли прийти в себя. Да, мы не имели права проигрывать в итоге столь разгромно, но что случилось, того уже не вернуть. И если бы мне довелось возвратиться в день матча с "Ливерпулем", я сделал бы тот же выбор в плане состава и тактики, что и 6-го декабря.

Считайте меня упрямцем, но говорю то, что думаю. Повторяю, для меня лично поражение от "Ливерпуля" с таким неприличным счетом стало очень болезненным, однако иногда в жизни приходится проходить через мощные удары судьбы, чтобы стать сильнее. "Спартак" побывал в нокауте, но вышел из него с достоинством, что и показал матч с ЦСКА", - цитирует наставника "красно-белых" Rusfootball.

Напомним, Каррера объяснил неудачное выступление "Спартака" на старте сезона. | soccernews.ru

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