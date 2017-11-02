Каррера: "Во втором тайме играли хорошо"

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Каррера: "Во втором тайме играли хорошо"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Чемпионов от испанской "Севильи".

"Я разочарован результатом. "Севилья" - выдающаяся команда, и она затруднила нам игру. В первом тайме мы, видимо, опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме хорошо играли, имели моменты и забили гол. Жаль, что пропустили второй мяч, но все равно для меня важно выступление ребят", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, "Севилья" выиграла у "Спартака" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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