Каррера возглавил греческий АЕК

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Каррера возглавил греческий АЕК
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера возглавил афинский АЕК, сообщает официальный сайт греческого клуба.

Условия личного контракта итальянского специалиста не разглашаются. Впрочем, ранее сообщалось, что Каррера подпишет с АЕКом двухлетний контракт.

55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Ранее Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.

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