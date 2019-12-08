Каррера возглавил греческий АЕК
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера возглавил афинский АЕК, сообщает официальный сайт греческого клуба.
Условия личного контракта итальянского специалиста не разглашаются. Впрочем, ранее сообщалось, что Каррера подпишет с АЕКом двухлетний контракт.
55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Ранее Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.
Не пропустите: Д. Комбаров: "Аленичев собирал команду, а Каррера пришел на готовое". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сульшер побеждает топов, а Гвардиола получил очередную порцию проблем: разбираем дерби Манчестера в рамках 16 тура АПЛ
-
Экс-игрок "Зенита" Данни рассказал о сильных сторонах "Бенфики"
-
Тер Штеген обошёл Азара по голевым передачам в чемпионате Испании
-
Озил решил оплатить операции 1000 детям
-
Президент "Барселоны" не исключил, что Вальверде может покинуть пост главного тренера в следующем году
Лента новостей
-
"Хетафе" обыграл "Эйбар" и ворвался в зону Лиги Чемпионов
-
Дубль Погребняка принес "Уралу" победу в гостевом матче с "Крыльями Советов"
-
Экс-наставник "Баварии" может возглавить "Арсенал"
-
Фанаты "Крыльев Советов" и "Урала" ушли со стадиона по ходу матча
-
В "Зените" высказались о зимних трансферах
-
1
Сульшер побеждает топов, а Гвардиола получил очередную порцию проблем: разбираем дерби Манчестера в рамках 16 тура АПЛ
-
Каррера возглавил греческий АЕК
-
1
"Реал" нужно продать игроков на 200 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей
-
1
"Челси" готов заплатить почти 50 миллионов евро за своего воспитанника
-
УЕФА назвал судей на матч Лиги Чемпионов "Бенфика" - "Зенит"
-
"Тоттенхэм" может купить форварда "Ромы" по просьбе Моуринью
-
1
Мбаппе спровоцировал конфликт с тренером ПСЖ во время матча Лиги 1
-
ЦСКА нацелился на бразильского форварда
-
"Реал" добрался до рекордной отметки по количеству побед в Примере
-
Экс-игрок "Зенита" Данни рассказал о сильных сторонах "Бенфики"
-
Сарри прокомментировал поражение от "Лацио"
-
1
Тер Штеген обошёл Азара по голевым передачам в чемпионате Испании
-
Обляков: "Мне кажется, такие пенальти не ставятся"
-
Гризманн прокомментировал победу в матче с "Мальоркой"
-
Газизов прокомментировал акцию болельщиков "Уфы", которые покинули трибуну после 30 минут матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|34
|4
|Локомотив Москва
|19
|34
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Динамо Москва
|19
|24
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|18
|19
|13
|Оренбург
|18
|19
|14
|Крылья Советов
|18
|18
|15
|Рубин
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14