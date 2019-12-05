Каррера возглавит АЕК

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера возглавит афинский АЕК, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

По данным источника, итальянский специалист подписал с греческим клубом двухлетний контракт. Каррера прилетит в Грецию 6 декабря и будет официально представлен в должности главного тренера клуба.

После 12 туров АЕК занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги, набрав 18 очков.

Напомним, что 55-летний Каррера с 2016 по 2018 годы тренировал "Спартак". Под его руководством московский клуб стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны. После увольнения из "Спартака" тренер является безработным.

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