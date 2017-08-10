Каррера: "Возникли определенные ситуации, которые не позволили подписать Канунникова и Смолова"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Карерра рассказал, почему его клубу не удалось подписать форвардов казанского "Рубина" Максима Канунникова и "Краснодара" Федора Смолова.

"Если отказался от Каннуникова и Смолова, значит, на то были свои причины. О них знаю я и вице-президент. Смолова и Каннуникова хотел бы видеть в команде, не возражал против их трансферов, но возникли ситуации, которые не позволили заключить сделки", - цитирует наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, "Спартак" потерял на длительный срок одного из своих хавбеков. | soccernews.ru