Каррера выиграл 67 процентов матчей во главе АЕКа

1 Теги аекспартак москвамассимо каррера

Каррера выиграл 67 процентов матчей во главе АЕКа

Афинский АЕК в четвертьфинале Кубка Греции разгромил Панэтоликос со счетом 4:0 и вышел в полуфинал турнира.

АЕК провел 15-й матч под руководством итальянского тренера Массимо Карреры, который ранее тренировал московский "Спартак". Под руководством итальянца афинцы выиграли 10 матчей, четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражения.

В чемпионате Греции АЕК занимает третье место. Отставание команды от лидирующего "Олимпиакоса" составляет 13 очков.

Не пропустите: Маурисио рассказал, как Каррера выжил его из "Спартака". | http://soccernews.ru

 
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Пьянь

Массимо крут. Лучший тренер Спартака за последние 15 лет.

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