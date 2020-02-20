Каррера выиграл 67 процентов матчей во главе АЕКа

Афинский АЕК в четвертьфинале Кубка Греции разгромил Панэтоликос со счетом 4:0 и вышел в полуфинал турнира.

АЕК провел 15-й матч под руководством итальянского тренера Массимо Карреры, который ранее тренировал московский "Спартак". Под руководством итальянца афинцы выиграли 10 матчей, четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражения.

В чемпионате Греции АЕК занимает третье место. Отставание команды от лидирующего "Олимпиакоса" составляет 13 очков.

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