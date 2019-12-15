Каррера выложил в инстаграме эмоциональное фото из раздевалки АЕК

Греческий АЕК, который недавно возглавил Массимо Каррера, минимально обыграл "Ксанти" (1:0) в рамках 14-го тура Суперлиги.

Это был первый матч для итальянского тренера во главе афинского клуба. Каррера возглавил АЕК 8 декабря.

После победной игры специалист выложил в инстагреме фото из раздевалки АЕК, подписав: "Мои воины, люблю "орлов".

АЕК с 24 баллами занимает 3 место в турнирной таблице Суперлиги.

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