Каррера выразил соболезнования семье умершего болельщика "Спартака"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в инстаграме написал пост, в котором выразил соболезнования родным и близким умершего фаната красно-белых Александра Копнина.

"Нет слов, чтобы описать, как я сожалею о том, что случилось. Хотел бы выразить мои искренние соболезнования семье и родственникам Александра Копнина. Покойся с миром, мой друг", - написал Каррера.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России впервые за 16 лет.

После 9 туров РПЛ красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

А еще: Каррера рассказал о попытке привести Тотти в "Спартак"| http://soccernews.ru