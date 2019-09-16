Каррера высказался о человеческих качествах Глушакова

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Каррера высказался о человеческих качествах Глушакова

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера оценил личные качества бывшего полузащитника "красно-белых" Дениса Глушакова.

"Мне было сложно рассмотреть этого человека. Запомнилась вещь, которую он сказал, когда меня назначили главным тренером. Прозвучала фраза, что был только один тренер, который не ставил его в состав. И в тот момент я понял, что это за личность. Что это человек, который хотел направить прожектор на себя, быть в центре внимания, быть звездой. Что самым важным для него был он сам", - сказал итальянский тренер.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С ним "красно-белые" выиграли чемпионство и Суперкубок России.

Незадолго до отставки у 55-летнего специалиста возник конфликт с Глушаковым, в результате которого игрока отправили в дубль. После увольнения итальянца футболист вернулся в основу.

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Карлыч69
Карлыч69

Человек сделал клуб Чемпионом, а его попросту обосрали. И руководство клуба тоже!

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