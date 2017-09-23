Каррера высказался о критике в адрес "Спартака"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказал своё мнение относительно критики в адрес "красно-белых".
"Мог ли я представить в прошлом сезоне, что вокруг "Спартака" поднимется такая истерика? Тогда ситуация была совсем другой - результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне. Ну и в футболе далеко не всегда получается добиться того, чего хочешь. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что удержать хороший результат куда сложнее, чем достигнуть его. "Спартак" - одна из главных команд России, у него огромное количество болельщиков. И если пресса пишет что-то о нём - позитивное или негативное - то публика определённо этим заинтересуется. Это нормально, что болельщики ожидают от команды максимума в каждом турнире. Если болельщики видят, что игроки выкладываются полностью на поле, но соперник оказывается сильнее по тем или иным параметрам, то команде нужно поаплодировать за самоотдачу. Другое дело, когда игроки не выкладываются полностью - тогда критика уместна" - сказал Каррера.
Отметим, что "Спартак" неудачно стартовал в новом сезоне РПФЛ и по итогам 10 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.
Не пропустите: Каррера обратился к фанатам "Спартака". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|10
|24
|2
|Краснодар
|10
|21
|3
|ЦСКА Москва
|11
|20
|4
|Локомотив Москва
|10
|20
|5
|Ростов
|10
|16
|6
|Спартак Москва
|11
|14
|7
|Рубин
|10
|14
|8
|Ахмат
|10
|14
|9
|Урал
|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
|Динамо Москва
|11
|10
|12
|Уфа
|10
|10
|13
|Тосно
|10
|9
|14
|Амкар
|10
|8
|15
|СКА Хабаровск
|10
|8
|16
|Анжи
|11
|8