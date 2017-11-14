Каррера высказался о непопадании Италии на Чемпионат Мира
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о непопадании сборной Италии на Чемпионат Мира 2018-го года.
"Если коротко, то это провал системы национального футбола. Сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату - впервые за последние 60 лет Италии не будет на Чемпионате Мира. Необходимо сделать выводы и начинать работать.
В чем причины? Одна из них - слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.
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