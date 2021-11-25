Каррера высказался о победе "Спартака" над "Наполи"

Фото: инстаграм Массимо Карреры/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о победе московского клуба над итальянским "Наполи" (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Спартак" провел идеальный матч, они играли смело и очень внимательно, допустили всего несколько ошибок. Безусловно, команда добилась такого результата в том числе благодаря главному тренеру. Спасибо тренеру: он хорошо подготовил команду к игре. Эта победа была очень важна — теперь "Спартак" может рассчитывать на выход из группы. Это здорово!" — приводит слова Карреры Sport24.

Благодаря победе "Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" также имеет в активе семь очков, но опустился на второе место из-за результатов личных встреч с "красно-белыми". В первом круге "Спартак" также обыграл "Наполи" - 3:2.

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