Каррера высказался о провале сборной Италии

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями о том, что сборная Италии не сыграет на ЧМ-2022.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" потерпела сенсационное домашнее поражение от Северной Македонии (0:1) в стыках отборочного турнира к мундиалю.

"Итальянцы очень много ошибались и действовали нерасторопно, очень медленно развивали атаки. Ещё им не хватало спортивной злости и точности в ударах по воротам! Македония сыграла матч своей жизни. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле", - сказал Каррера.

Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд впервые в своей истории.

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