Каррера высказался о работе Кононова в "Спартаке"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о работе нынешнего тренерского штаба.

"Пока Кононов только начал строить команду. Я знаю, что клуб покинуло много футболистов, которые добыли чемпионство. Однако "Спартак" приобрел много молодых футболистов", - заявил Кононов.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. Каррера тренировал клуб с 2016 по 2018 год и привел "красно-белых" к чемпионству.

Читайте также: Каррера прокомментировал слухи о возможной работе в российском клубе. | http://soccernews.ru