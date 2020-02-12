Каррера высказался о результатах АЕК в чемпионате Греции

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Каррера высказался о результатах АЕК в чемпионате Греции

Бывший тренер "Спартака", а ныне наставник АЕК Массимо Каррера высказался о результатах команды. Об этом сообщает Sport24.

Специалист работает в греческом клубе уже два месяца. За это время клуб выиграл 8 матчей из 13.

"Я не ожидал столь успешного начала работы в АЕК. Однако надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты исходя из того, как много мы работаем с тренерским штабом.

Работаем ради того, чтобы сократить отставание от лидеров, приложим все усилия", - сказал Каррера.

АЕК занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в активе 44 очка. Отставание от лидирующего "Олимпиакоса" - 13 баллов.

Не пропустите: АЕК Карреры минимально обыграл "Панатинаикос"| http://soccernews.ru
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