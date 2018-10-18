Каррера высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

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Каррера высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, которые обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

"Когда это все стряслось, я был в Италии. Но резонанс от события такой, что, конечно, я не мог не узнать о случившемся. Уверен, на эту тему уже столько всего у вас сказано и написано… История, конечно, крайне неприятная.

Понятно, что провинившиеся заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю. Есть компетентные органы и есть клубы, за которые играют эти ребята. Кому положено, те и разберутся", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что в данный момент Мамаев и Кокорин взяты под стражу до 8 декабря и находятся в СИЗО "Бутырка".

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