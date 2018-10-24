Каррера высказался о своих отношениях с Глушаковым

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о своих отношениях с полузащитником Денисом Глушаковым.

Напомним, что итальянский наставник отправлял экс-капитана "красно-белых" в дубль, а после увольнения проигнорировал его прощальный пост в инстаграме.

"У меня никогда не было проблем ни с кем. Андрей Ещенко был вчера на ужине, Глушаков - нет. Я помог с продлением его контракта, не считаю себя виноватым в том, что отношения изменились. Его отстранение не связаны с лайками. Это связано с другими вещами. Я не змея, чтобы выносить всё, что я знаю, и информация о том, что стало реальной причиной отстранения Глушакова, останется со мной" - сказал Каррера.

Напомним, что после смены тренера Глушаков сразу же вернулся в основной состав "Спартака".

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