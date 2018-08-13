Каррера высказался о важности ответного матча с ПАОК
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о важности ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против ПАОК.
"Все понимают важность игры. Надо сделать всё возможное, чтобы пройти дальше. Будем учитывать ошибки первого матча. Мы поняли, что было не так. Будет полчаса теории, посмотрим соперника и разберём, где нам не стоит ошибаться. Все игроки подходят в хороших кондициях, кроме Кутепова и Боккетти. Стартовый состав? Пока ещё ничего не решил. Должен ещё подумать. На тренировке увидим настроение игроков" - сказал Каррера.
Напомним, что первый матч между ПАОК и "Спартаком" завершился победой греков со счётом 3:2. Ответная игра состоится 14 августа в Москве.
Не пропустите: Черданцев сделал прогноз на матч "Спартак" - ПАОК. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Символическая сборная 3-го тура РФПЛ
-
Выжить в турецком аду: "Бенфика" едет в гости к "Фенербахче"
-
Отступать некуда, позади Лига Европы: "Спартак" сразится с ПАОКом за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов
-
Путь к Лиге Чемпионов: киевское "Динамо" принимает "Славию"
-
Лига Чемпионов с белорусским акцентом: БАТЭ сыграет с "Карабахом"
Лента новостей
-
"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018
-
Тренер "Ромы" мог возглавить "Зенит"
-
Фанат испортил важный документ ради автографа Дзюбы
-
"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича
-
Знаменитый фанат "Спартака" рассказал, как команде нужно сыграть с ПАОКом
-
Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК
-
Бизяк прокомментировал свой переход в "Уфу"
-
"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"
-
"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи
-
Флаг "Краснодара" побывал в космосе
-
Легенда "Арсенала" критически отозвался о работе Эмери
-
3
"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"
-
1
"Севилья" озвучила стоимость Бен-Йеддера
-
Уткин раскритиковал "Динамо" за "дело Ташаева"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста
-
Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва
-
"Леганес" арендовал игрока "Реала"
-
1
ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу
-
"Уфа" усилилась словенским форвардом
-
На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков