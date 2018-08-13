Каррера высказался о важности ответного матча с ПАОК

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о важности ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против ПАОК.

"Все понимают важность игры. Надо сделать всё возможное, чтобы пройти дальше. Будем учитывать ошибки первого матча. Мы поняли, что было не так. Будет полчаса теории, посмотрим соперника и разберём, где нам не стоит ошибаться. Все игроки подходят в хороших кондициях, кроме Кутепова и Боккетти. Стартовый состав? Пока ещё ничего не решил. Должен ещё подумать. На тренировке увидим настроение игроков" - сказал Каррера.

Напомним, что первый матч между ПАОК и "Спартаком" завершился победой греков со счётом 3:2. Ответная игра состоится 14 августа в Москве.

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