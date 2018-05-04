Каррера высказался о возможном назначении Манчини на пост главного тренера сборной Италии

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Каррера высказался о возможном назначении Манчини на пост главного тренера сборной Италии

Наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу возможного назначения Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

"Манчини - отличный тренер, который побеждал в Англии. Думаю, это хороший вариант для сборной" - сказал Каррера.

Напомним, что в сборной Италии Манчини будет зарабатывать меньше, нежели в "Зените". | http://soccernews.ru

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