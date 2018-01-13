Каррера высказался о возможном уходе Промеса и Зе Луиша

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Каррера высказался о возможном уходе Промеса и Зе Луиша

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о возможном уходе полузащитника Квинси Промеса и форварда Зе Луиша.

"Для меня они футболисты "Спартака", у нас нет намерения продавать их. Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, я не смогу заставить их передумать. Не хочу, чтобы они играли в "Спартаке", будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути" - сказал Каррера.

Напомним, что в услугах Промеса заинтересован "Эвертон", а на Зе Луиша претендует "Брайтон".  

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