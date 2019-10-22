Каррера высказался о возможном возвращении в РПЛ

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире "Матч ТВ" рассказал о том, планирует ли он возвращаться в чемпионат России.

"Какова вероятность снова увидеть меня как тренера в России? Это зависит от того, кто захочет со мной поработать.

Я готов. Время, проведенное в России, было прекрасным. С удовольствием бы вернулся", - сказал Каррера.

Напомним, 55-летний итальянец возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить "Дженоа", однако клуб возглавил Тиаго Мотта.

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