Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, который на данный момент возглавляет греческий АЕК, в прямом эфире в инстаграме рассказал, вернется ли в московский клуб.



"Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь в "Спартак", - заявил итальянец.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб чемпионом РПЛ и Суперкубка России. С декабря 2019 года специалист тренирует АЕК, который в турнирной таблице чемпионата занимает 3 место.

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