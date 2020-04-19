Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"

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Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, который на данный момент возглавляет греческий АЕК, в прямом эфире в инстаграме рассказал, вернется ли в московский клуб.

"Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь в "Спартак", - заявил итальянец.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб чемпионом РПЛ и Суперкубка России. С декабря 2019 года специалист тренирует АЕК, который в турнирной таблице чемпионата занимает 3 место.

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Первоклашка с крутым нравом

Кризис в связи с пандемией ещё не прошёл , а Леприкон уже начал закатывать истерику "Хочу Неймара" , "Хочу Лаутаро"!Чтобы его нытьё никому не мешало , предлагаю изрешетить его крупной дробью из дробовика 12 - го калибра!Вот так!Visca El BARCA!Visca El Shotgun!

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