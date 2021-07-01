Каррера высказался о возможности возглавить сборную России

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Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на слухи о возможном приглашении в сборную России.

"Тренировать сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве, и в России у меня было прекрасное время. Это было поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и моей семье очень понравилось в России.

Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Однако я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клуба. Но мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры", - приводит слова Карреры Sport24.

Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб становился чемпионом России.

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