Каррера высказался о возможности возглавить сборную России
Фото: Твиттер @fotomac
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на слухи о возможном приглашении в сборную России.
"Тренировать сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве, и в России у меня было прекрасное время. Это было поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и моей семье очень понравилось в России.
Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Однако я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клуба. Но мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры", - приводит слова Карреры Sport24.
Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб становился чемпионом России.
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