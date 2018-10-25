Каррера высказался о возможной работе Конте в "Реале"



Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что его друг Антонио Конте способен быстро дать результат в "Реале".

"Конте может изменить команду буквально за сутки. У него есть все для этого. Уверен, что он не пожалеет, если возглавит какой-нибудь клуб по ходу сезона", - цитирует Карреру RMC Sport.

Ранее сообщалось, что "Реал" рассматривает кандидатуру Конте в качестве замены нынешнему наставнику Хулену Лопетеги.

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