Каррера: "Выставил тех игроков, кто больше всего мне понравился на тренировках"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера объяснил выбор стартового состава своей команды на матч первого тура РФПЛ против "Динамо".
"Сегодня ротация состава будет небольшой, поскольку мы должны победить. Я выставляю на поле тех, кто больше всего мне понравился на тренировках. Я знаю историю противостояния "Спартака" с "Динамо" - это дерби. К этой игре надо подойти серьезно", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.
Напомним, "Спартак" и "Динамо" назвали составы на свой матч первого тура РФПЛ.
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