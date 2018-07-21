Каррера: "Взгляните, кого я встретил в Австрии!"

Теги массимо каррераджанлуиджи буффон

Каррера: "Взгляните, кого я встретил в Австрии!"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера на сборе своей команды в Австрии повстречался с голкипером туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном.

Свою встречу с легендой итальянского футбола наставник "красно-белых" прокомментировал так: "Взгляните, кого я встретил в Австрии! Было приятно повидаться с тобой, капитан!".

Напомним, "Спартак" потерял одного из форвардов. | soccernews.ru

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