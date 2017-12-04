Каррера взял на матч с "Ливерпулем" 22 футболиста
Стала известна заявка "Спартака" на игру Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Ташчи, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Марко Петкович.
Полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано.
Поединок между "Спартаком" и "Ливерпулем" запланирован на 6 декабря.
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